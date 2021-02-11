130 milyon doz aşı için sözleşme tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koca özetle şunları söyledi:

YERİNDE KARAR DÖNEMİ: Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak. İşyerimiz ne zaman açılabileceklerini, öğrencilerimiz okullarına hangi şartlar altında kavuşacaklarını öğrenebilecekler, Pazartesiden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel olarak karar alabilecek. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemi.

İKİNCİ DOZA BAŞLIYORUZ: 28 gün önce sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda bugün itibariyle 2 milyon 800 bin aşkın vatandaşımızın ilk doz aşaması tamamlandı. Bugünden itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Bugün Bilim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte şehir hastanemizde ikinci doz aşımızı yaptırdık. Bilim Kurulumuzun da önerileri doğrultusunda, kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta Kabine üyelerimiz olmak üzere, devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum.

70 YAŞ ÜZERİ BUGÜN, 65 YAŞ ÜZERİ YARIN: Nüfusumuzun yüzde 3,5’unu aşılamış olmamız birçoğumuza az bir oran gibi gelebilir. Aşı üreticisi ülkelerden biri olan Almanya’da bu oranın yüzde 3,7 olduğunu göz önünde bulundurursak ülkemizin başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Bugünden itibaren 70 yaş üzeri ve yarından itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

15 MİLYON DOZ TEMİN ETTİK: Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti. Başından beri tek aşıdan yana olmadık. Biz Sputnik aşısını temin etme noktasında devredeyiz hatta Türkiye’de üretiminden yanayız. BioNtech’le ilgili başından beri Uğur Hoca’yla iletişimde oldum. Nisan ayına kadar kim bize aşıyı verecekse o firmalarla devrede olduk. En son geçen hafta Uğur Hocayla görüştük. Sorunlu olan birtakım durumları birlikte aştık. Bu ay için BioNtech aşısı ayrıca gelmiş olacak. Muhtemelen 500-800 bin arası gelmiş olacak. Mart sonunda 4.5-5 milyona tamamlamak ihtimali üzerine gelmiş olacak. 30 milyona kadar da opsiyonel olarak imzalanmıştı. İlave olarak 50 artı 50 milyon Sinovac’tan talebimiz vardı. 130 milyona yakın aşının sözleşmesinin yapıldığını söyleyebilirim. Özetle, mart veya nisan ayına kadar aşıyı verebilecek her firmadan alma çabası içinde olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun.

‘YÜZ YÜZE EĞİTİM RİSK TEŞKİL EDİYOR’

Sağlık Bakanı Koca, “Vakalarda giderek artış var, mutasyonlar varlığını göstermiş durumda. Yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilk öğretim okulları için Milli Eğitim Bakanlığımızdan listeleri almış olduk. Muhtemelen şubat ayının sonuna doğru öğretmenlerimizi de özellikle eğitime başlanacak olan sınıflar için aşılama takvimi başlamış olacak” dedi.

Koca şöyle devam etti: “Bugüne kadar mutasyon tespit edilerek halk sağlığı laboratuvarımıza gönderilen 3 bin 758 örnekten, 416’sının tüm genom sekansı incelendi. Bunlardan 263 tanesi İngiltere varyantı, 23 tanesi Güney Afrika varyantı, 106 tane kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. İngiltere’de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde bir değişiklik yapmamakla birlikte, bulaşıcılığını artırdığına yönelik önemli bulgular var. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları ise henüz bilinmezliğini koruyor.

‘33 ilde mutasyon’

Yeni tedbir öneri olarak düşünülmüyor. Mutasyonun tipine bağlı olarak yani mutasyon eğer gerçekten o bölgede önemli bir sorun haline geldiyse, mutasyona özel bir takım yaklaşımlar gerekebilir mi Bilim Kurulu tartışır. Her geçen gün il ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz. 28 ili geçti, 33 ile kadar çıktı. Bilim Kurulu bir esas belirleyecek. Gerektiğinde il, hatta ilçe bazında kararlar almak mümkün olacak. Mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir.”

Yerli aşıda Faz 3 nisanda

Koca, “Yerli aşıda Faz 1 çalışması bitmişti. Erciyes Üniversitesi’nde Faz 2 çalışması başlamış oldu. 1 hafta 10 gün içerisinde en az üç aşının Faz 1 çalışmalarına izin verilerek başlanmış olacak. Önemli olan bu dönemde bu aşıları erken dönemde, yerli aşıyı geliştirebilir olmak. İnsan çalışmaları safhasına geçilmiş oldu. Faz 3 çalışmasına nisan ayında başlamış olacağız” dedi.

8 bin 642 vaka 95 can kaybı

Türkiye’de dün 8 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 664 oldu. 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285’e yükseldi. Test sayısı 31 milyon 29 bin 363’e ulaştı.

Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, vefat sayısı 27 bin 93, ağır hasta sayısı 1308 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.