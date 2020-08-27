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27.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

1313 yeni vaka, 20 can kaybı

Türkiye’de dün bin 313 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken 20 kişi hayatını kaybetti. Bin 2 hasta ise iyileşti.

1313 yeni vaka, 20 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun verilerine göre, dün 100 bin 109 kişiye test yapıldı, bin 313 kişide Kovid-19 tespit edildi, 20 hasta vefat ederken bin 2 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 239 bin 797 kişiye çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, vaka sayısı 262 bin 507, vefat sayısı 6 bin 183 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 841, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7.4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak” ifadelerini kullandı. 

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