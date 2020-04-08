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08.04.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

139 yerleşim yeri karantinaya alındı

Koronavirüse karşı tedbirler çerçevesinde yeni karantina önlemleri alındı. Böylece bugüne kadar 42 ilde dört ilçe, dört belde, 49 mahalle, 76 köy, altı mezra karantina altına alınmış oldu.

139 yerleşim yeri karantinaya alındı

Yeni alınan karantina kararları şöyle:

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi, bir ailede koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hacılar Mahallesi koronavirüs vakalarının tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı iki mahalle karantinaya alındı.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Ergüne köyü, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde, kovid-19 vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle karantina uygulaması başlatıldı. Tatvan’da, 1 Nisan’da da ilçe merkezinde 9 apartman ile Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri karantinaya alınmıştı.

Sinop’un Durağan ilçesinde Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köylerinde karantina başlatıldı.

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, İstanbul’dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Koronavirüs olduğu belirtilen kişinin temas ettiği kişiler sağlık taramasından geçirilirken, mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Topelkem köyü Omik mezrasında bir kişide koronavirüs vakasının görülmesiyle 14 günlük karantinaya alındı.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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