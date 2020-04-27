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27.04.2020 - 17:04 | | İHA

14 bin TL’lik havlu hırsızları tutuklandı!

Denizli’de 14 bin TL değerinde havlu çalan ve polis tarafından yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14 bin TL’lik havlu hırsızları tutuklandı!

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesinde bir tekstil firmasında meydana gelen hırsızlık olayı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları operasyonla 4 zanlıyı yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Çalınan 14 bin TL değerindeki havlular iş yeri sahibine teslim edildi.

 

 

Prof. Dr. Ceyhan: 'Corona virüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedeni...'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs hastalığında, ayak parmaklarının mavi ve mor renge dönüşmesi semptomunun, damar içindeki pıhtılaşmadan kaynaklandığını söyledi.
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