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14.09.2020 - 18:16 |

14 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül Pazartesi günü ile ilgili koronavirüs tablosu bu akşam açıkladı. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 8,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 292.878'e ulaştığı belirtildi. 63 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 260.058 olarak duyuruldu...

14 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(13 EYLÜL PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.563

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.716

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  63

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.225

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.632.123

TOPLAM VAKA SAYISI: 292.878

TOPLAM CAN KAYBI: 7.119

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 260.058

14 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Bakan Fahrettin Koca...



İRAN'DA CAN KAYBI 24 BİNE YAKLAŞTI

İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 313’e yükseldi.

Ülkede 156 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 313’e çıktı. Ülkede 2 bin 619 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 404 bin 648’e ulaştığı açıklandı.

 

Trükiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 14 Eylül 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 covid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 63 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1301 oldu. Son 24 saatte 1225 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 260 bin 58'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok." dedi.
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