14 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül Pazartesi günü ile ilgili koronavirüs tablosu bu akşam açıkladı. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 8,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 292.878'e ulaştığı belirtildi. 63 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 260.058 olarak duyuruldu...
Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(13 EYLÜL PAZAR)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.563
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.716
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 63
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.225
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 8.632.123
TOPLAM VAKA SAYISI: 292.878
TOPLAM CAN KAYBI: 7.119
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 260.058
İRAN'DA CAN KAYBI 24 BİNE YAKLAŞTI
İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 313’e yükseldi.
Ülkede 156 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 313’e çıktı. Ülkede 2 bin 619 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 404 bin 648’e ulaştığı açıklandı.