14 Eylül korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(13 EYLÜL PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.563

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.716

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 63

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.225

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.632.123

TOPLAM VAKA SAYISI: 292.878

TOPLAM CAN KAYBI: 7.119

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 260.058











İRAN'DA CAN KAYBI 24 BİNE YAKLAŞTI

İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 313’e yükseldi.

Ülkede 156 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 313’e çıktı. Ülkede 2 bin 619 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 404 bin 648’e ulaştığı açıklandı.