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14.09.2020 - 18:16 |

14 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

14 Eylül Pazartesi günü ile ilgili koronavirüs tablosu bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir kez daha paylaşılacak. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 8,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 291.162'e ulaştığı belirtildi. 57 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 258.833 olarak duyuruldu...

14 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(13 EYLÜL PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 96.097

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.527

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  57

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.102

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.519.560

TOPLAM VAKA SAYISI: 291.162

TOPLAM CAN KAYBI: 7.056

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 258.833

14 Eylül korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Sağlık Bakanı Koca...


İRAN'DA CAN KAYBI 24 BİNE YAKLAŞTI

İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 313’e yükseldi.

Ülkede 156 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 23 bin 313’e çıktı. Ülkede 2 bin 619 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 404 bin 648’e ulaştığı açıklandı.

 

Kayıp esnafın cesedi su kuyusunda bulunduMersin'in Erdemli ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan esnaf iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü olarak bulundu.
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