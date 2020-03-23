MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 14 gün kuralına uymadılar! Ev hapsi cezası verildi
ABONE OL
23.03.2020 - 00:39 | | AA

14 gün kuralına uymadılar! Ev hapsi cezası verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahkeme, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak ikametlerinden çıkan çiftin, 26 Mart'a kadar evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

14 gün kuralına uymadılar! Ev hapsi cezası verildi

Karabük Sağlık Müdürlüğü, Safranbolu'da ikamet eden ve Kovid-19 test sonucu negatif çıktığı belirtilen bir çift hakkında 14 gün evde kalma kuralına uymadıkları gerekçesiyle Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi, çiftin 26 Mart'a kadar dışarı çıkarılmadan evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

Kararda, çiftin 10 günlük yasal ve kesin süre içerisinde Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz hakları bulunduğu belirtildi.

14 gün kuralına uymadılar Ev hapsi cezası verildi

 

 

İspanya’da sağlık sistemi çöktüİspanya’da 28 bin 603 corona virüs vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, korona virüs tespit edilen hastaların koridorlarda yatırıldığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? (22 Mart) Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? (22 Mart) Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber