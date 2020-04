14 günlük karantinası biten vatandaşlar yurttan dans ederek ayrıldı!

Tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını nedeniyle Türkiye yurt dışına giriş çıkışların kapatılacağını duyurdu. Haberi alan yurt dışındaki vatandaşlar ülkeye dönmek için harekete geçti. Amerika'dan son uçakla Türkiye'ye dönen vatandaşlar Ankara'ya indikten sonra otobüslerle Kastamonu'daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi. Burada 14 günlük karantina sürecini tamamlayan ve son testleri negatif çıkan kişiler taburcu edildi. Evlerine dönmek için valizlerini toplayıp odalarından çıkan kişiler müzik eşliğinde dans ederek ayrıldı. Her kişinin kendi isteğine göre çalan müzikle dans etmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde görevliler de taburcu olan kişileri alkışlayarak uğurladı.

"AMERİKA'DA EN BAŞTA KİMSE BU OLAYI CİDDİYE ALMADI"

Amerika'dan dönen son grup içindeki fotoğraf sanatçısı Oğuz Erinkarlı, Amerika'da yaşadıklarını ve Kastamonu'da geçirdiği karantina sürecini anlattı. Erinkarlı, "2019 un son aylarında yaklaşık 6 aylık bir Amerika seyahati planladım ve bunun sonucunda ilk 3 ay gayet normal geçiyorken üçüncü ayın sonlarından itibaren tüm dünyayı etkileyen corona virüs pandemisi patlak verdi. Bu sürecin en başında Amerika başkanı dahil olmak üzere kimse bunu ciddiye almadı. Hatta Donald Trump'ın 'Bu virüsü grip gibi düşünün' gibi tabirlerinden sonra Amerika'da her şey gayet normal ilerlemeye devam etti. Alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri ve tüm sosyal hayat devam ediyordu. Ancak bu planlandığı gibi olmadı." dedi.

"OLAY NEW YORK'TA ÇOK BÜYÜDÜ, NEW JERSEY'E GEÇTİM"

Oğuz Erinkarlı, "New York çok büyük bir şehir ve her gün on binlerce insan New York'u ziyaret ediyor ve insanlar sürekli hareket halinde olduğu için bu salgın New York'ta çok büyüdü ve durum bu kadar ciddileşince ben New Jersey'e geçmeye karar verdim. Çünkü New Jersey daha sakin, daha az nüfusun yaşadığı bir yer. Tabii bunu tek düşünen ben değildim ve benimle birlikte binlerce insan New York'tan New Jersey'e geçti. Bunun sonucunda New Jersey'de de çok büyük bir yayılma başladı ve ben orada duramayacağıma karar verdim. Çünkü oranın sağlık sistemi Türkiye'deki gibi değil. Bize müdahale edebilecek durum olmayacaktı. Çünkü çok çok fazla hasta vardı ve hastanelerin doluluk oranları çok fazlaydı." diye konuştu.

"AMERİKA'DA SAĞLIK SİSTEMİ BİZDEKİ KADAR İYİ DEĞİL"

Amerika'daki sağlık sisteminin Türkiye'deki kadar iyi olmadığını söyleyen Erinkarlı şöyle konuştu:

"Bu kadar iyi bakılabileceğimizi tahmin etmiyordum. Çünkü hastanelerin doluluk oranları tamamlanmıştı. Ek hastaneler kurulmaya başlanmıştı Central Park'a. Oradaki fuar alanlarına hatta Askeri Sağlık Gemisi bile New York'a yanaştı. Bunun sonucunda ben Türkiye' ye dönme kararı aldım. 3 Nisan'a bilet aldım ancak Türkiye'nin tüm yurtdışı uçuşlarını kapatması sebebi ile daha erken bir bilet bulmam gerekiyordu ve son uçuş olan Türk Hava Yolları'nın biletini aldım. Gelmeme yakın New York'ta asker sokağa inmişti. Sokaklardaki insanların hareketliliğini azaltmak için tüm mekanlar kapalıydı. Sadece restoranlar paket servisi ve restoranlardan alma şekli ile hizmetlere devam ediyordu. Daha sonra New York'daki havalimanına geçiş yaptım. New York'daki havalimanına geçtiğimizde bize 14 günlük karantina süreci uygulanacağı söylendi. Tabi ilk başlarda bazı insanlar bu sürece katılmak istemedi. Ancak bu karar Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir karardı ve tüm uçak karantinaya alınacaktı. İstanbul'a alınan uçağımız Ankara' ya iniş yaptı. Ankara'da bizi hiç havalimanına indirmeden yurda girişimiz yapıldı ve uçaktan indiğimiz anda otobüslerle Kastamonu'daki devlet yurduna yerleştirildik."

"KARANTİNADA BİZE İLGİ İLE DAVRANDILAR"

Erinkarlı, "Devlet yurduna geldiğimizde bizi Jandarma görevlileri AFAD ve oranın sağlık görevlileri karşıladı. Çok iyi bir şekilde karşıladılar. Çok kibarlardı, en başından sonuna kadar bize çok ilgiyle yaklaştılar. Her isteğimizi yerine getirmeye çalıştılar. Bizi sağlık muayenesinden geçirdikten sonra tek tek odalara yerleştirdiler. Odalar dört kişilikti ve biz o odalarda tek kişi kalıyorduk. Odaların konforu gayet iyiydi. Odada ihtiyacımız olacak her şey odanın içerisindeydi. Bize günlük 3 öğün yemek servisi yapıldı. Onun haricinde ekstra isteklerimiz karşılandı. Kızılay'ın bize düzenli olarak çay, kahve, meyve, bisküvi ve çikolata gibi ikramları oldu ve bunlar da bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"BU İLGİYİ AMERİKADA BULAMAZDIK"

Erinkarlı, sözlerini şöyle sürdürdü

"Biz böyle bir ilgi, alakayı Amerika'da bulamazdık ve insanlar bizimle böyle ilgilenemezdi. Sağlık sistemleri de iyi olmadığı için. Biz böyle bir hizmet alabileceğimizi asla düşünmüyorduk. Dönen kişilerin de şahsi fikirleri bu yönde olduğu için zaten Türkiye'ye döndüler. Hatta orada dönemeyen kişiler şu an konsoloslukları arıyormuş. İrtibatta olduğum arkadaşlar sokağa dahi çıkamıyorlar. Çok ciddi bir şekilde sağlıklarından endişe ediyorlar ve Türkiye'ye dönmek istediklerini her gün konsolosluğu arayarak belirtiyorlar. Biz tabii onlardan daha şanslıyız. Bir şekilde gündemi takip ederek biletlerimizi aldık ve Türkiye'ye döndük. Karantina sürecinin ardından bize test yapıldı. Bu test sonucunda negatif çıkan kişilerin otobüslerle bulunduğu şehirlere gönderilmesi sağlandı. Pozitif olan kişilerin ise hastanede tedavilerine devam ediliyordu."

"TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİNDE BU KADAR İYİ OLMASI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Erinkarlı, "Türkiye'nin sağlık sisteminde bu kadar iyi olması beni çok şaşırttı. Bize çok iyi davrandılar çok iyi ilgilendiler, pozitif çıkan arkadaşlar oldu uçaktakilerden, 9 günlük bir süreçte sağlığına kavuşturup tekrardan karantinaya alındılar. Bunları Amerika' da yaşamayı hayal etmek bile çok uzak bir ihtimalken Türkiye'de bu şekilde tedavi görmemiz bizi çok mutlu etti. Bizi yalnız bırakmadıkları için herkese çok teşekkür ederim." dedi.

"HERKESİN KENDİ TARZINA UYGUN MÜZİKLERLE UĞURLADIK"

Test sonuçlarımız gelmesinin ardından kutlamak için böyle bir yola başvurduklarını anlatan Erinkarlı, "Bizim kattaki herkes negatifti. Bunu bir şekilde kutlamak için kendi aramızda bir parti oluşturduk. Herkes sırayla gidiyordu tabii yoğunluk olmaması için. İnsanlar gittikçe biz de herkesin tarzına uygun müziklerle oradaki arkadaşlarımızı uğurladık. Burada sağlık çalışanları da bize destek oldular. Çok eğlenceli görüntüler oldu, ömür boyu saklayacağımız, hatırlayacağımız ve gülümseyeceğimiz anılar biriktirdik" diye konuştu.