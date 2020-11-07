14 haneli köyde 10 ev ve cami yandı

Kent merkezine 54 kilometre uzaklıktaki 14 haneli Tepeharman köyünde dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Satılmış Hebipoğlu'na ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, binanın ahşap olması nedeniyle hızla büyüdü. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere ve camiye de sıçradı. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Köylülerin de yardımıyla yangın, ormanlık alana sıçramadan 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gökyüzünü aydınlatan ve kilometrelerce uzaktan görülen yangında, Satılmış Hebipoğlu ile Lütfi Kadiroğlu, Mustafa İsmailoğlu, Murat İsmailoğlu, Muhammed İsmailoğlu, Mustafa İsmailoğlu, Nahit İsmailoğlu, Mustafa İsmailoğlu, Saide İsmailoğlu ve Hüseyin İsmailoğlu'na ait evler tamamen yandı. Cami de kısmen yanarak zarar gördü. Toplam 14 evin bulunduğu köyde 10 ev yanmış oldu.

VALİ ÇAKIR: 10 EV TAMAMEN YANDI

Yangın sırasında köyde inceleme yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangını elektrik kontağından çıktığını söyledi. Evlerin ahşap ve tamamen çam ağacından olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüttüğünü belirten Çakır, "Maalesef 10 evimiz tamamen yandı. Köyün camisinin de çatısı yandı; fakat yanan çatıyı da arkadaşlarımız söndürdü. Şu anda kullanımında herhangi bir sıkıntı yok. Yanan evlerimizden 5 tanesi boştu, fakat 5 tanesinde vatandaşlarımız vardı. Şükür ki can kaybımız yok. Arkadaşlarımız hayvanları, yangın mahallinden güvenli alana kadar uzaklaştırdı. Vatandaşlarımız için konaklamalarına imkan sağlayacak yerlerin seri bir şekilde tadilatlarını yapıp kendilerine teslim edeceğiz. İnşallah hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

AFAD ÇADIR KURDU

Köyde ekiplerin soğutma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangının boyutları da ortaya çıktı. 4 evin ayakta kaldığı köyde hasar tespit çalışmalarıyla birlikte enkaz kaldırma çalışması da başlatıldı. AFAD ve Kızılay ekipleri de köyde çalışma yaptı. Geceyi köyde ve çevre köylerde bulunan akrabalarının yanında geçiren vatandaşlar için AFAD, çadır kurdu. Kızılay da vatandaşlara gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

'HAVUZDAKİ SU BİTTİ'

Evi yanan köy sakinlerinden Mustafa Kadiroğlu, yangını önce kendi imkanları ile söndürmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Önce köyün havuzunda bulunan suyla söndürmeye çalıştık. Su bitince rüzgarın da etkisiyle yangın diğer evlere de sıçradı. 10 ev yandı, 5 evde oturan toplam 26 kişiyiz. Geçici olarak yakınlarımızın yanına gittik; ama Vali Bey gerekenlerin yapılacağını söyledi" diye konuştu.

Evleri yananlardan Ahmet Hebipoğlu ise, "Yangın elektrik kontağından çıktı. İlk olarak kendi imkanlarımızla müdahale etmeye çalıştık. İlk aklımıza gelen hayvanları kurtarmak oldu" diye konuştu.