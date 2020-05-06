14 kişi kıraathanede kumar oynarken basıldı!

Ümraniye ‘de Atatürk Mahallesinde bulunan bir iş yerinin ruhsatsız olduğu ve corona virüse rağmen kumar oynatıldığı bilgisi edinen polis ekipleri harekete geçti. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kıraathanede 14 kişinin bulunduğu ve masaların etrafında toplu olarak oturdukları tespit edildi.

İş yeri sahibi Mehmet T. ve diğer 13 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 44 bin 520 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. Kumar oynatılan kıraathane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.