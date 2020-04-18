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18.04.2020 - 23:11 | | AA

14 kişi yakayı fena ele verdi! Canlı yayın yapınca her şey ortaya çıktı

Başkentte bir depoda müzik eşliğinde eğlenen 14 kişiye, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 60 bin lira ceza kesildi.

14 kişi yakayı fena ele verdi! Canlı yayın yapınca her şey ortaya çıktı

Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde çadır üretimi yapılan bir depoda toplanan bir grup, müzik sistemi kurup eğlenmeye başladı.

Depoda bulunan bazı kişiler, bu anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Canlı yayında söz konusu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiklerini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu depoya operasyon düzenledi.

Polis, depoda bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 60 bin lira ceza kesti.

Ayrıca depo sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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