14 Mayıs bugün Sahur saati (vakti) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (Sahur) saatleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

14 MAYIS BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da Sahur vakti 03:54

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da Sahur vakti 03:44

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de Sahur vakti 04:15

BURSA'DA BU GECE SAHUR SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da Sahur vakti 03:58

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da Sahur 04:08

ADANA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da Sahur vakti 03:49

KONYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da Sahur vakti 03:56

ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da Sahur vakti 03:34

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te Sahur vakti 03:40

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ