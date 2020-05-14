14.05.2020 - 14:06 |
14 Mayıs son depremler listesi: Deprem mi oldu?
Akdeniz sallanmaya devam ederken gece saatlerindeki 3.1'lik deprem büyük korku yarattı. Her zaman olduğu gibi bugün de son depremler listesi kontrol ediliyor ve 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusu soruluyor.
Son depremler listesi günlük aratılan konuların başında geliyor. Akdeniz'de Girit Adası'ndaki depremlerin ardı arkası kesilmezken gece saatlerindeki Malatya depremi de epey bir korkuttu. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
SON DEPREMLER
Geceden bu yana 3 ve 3'ten büyük 3 deprem meydana geldi. Gece saat 00.34'te Malatya 3.1 i2l sallanırken son deprem yine Akdeniz'in Girit Adası'nda 3.2'yle gerçekleşti.