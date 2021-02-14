MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: 14 Åžubat koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±! SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± vaka ve ölü sayÄ±sÄ±nda son durum nedir?
ABONE OL
14.02.2021 - 19:47 |

Son dakika: 14 Åžubat koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±! SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± vaka ve ölü sayÄ±sÄ±nda son durum nedir?

Korona tablosu gÃ¼ncel verilerle gÃ¼nlÃ¼k olarak paylaÅŸÄ±lmaya devam ediyor. Kritik gri tabloda; vaka sayÄ±sÄ±, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±, aÄŸÄ±r hasta ve iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ±, test oranlarÄ± detaylÄ± olarak yayÄ±mlanÄ±yor. Peki, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± koronavirÃ¼s tablosunda son durum nedir?

Son dakika: 14 Åžubat koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±! SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± vaka ve ölü sayÄ±sÄ±nda son durum nedir?

14 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± covid-19 sayfasÄ±ndan eriÅŸime sunulan kovid-19 tablosu gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha Ã¶nemli hale geldi. Korona aÅŸÄ±lama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla da salgÄ±nÄ±n seyri hakkÄ±nda fikir edinilen koronavirÃ¼s tablosu ardÄ±ndan Bakan Fahrettin Koca da uyarÄ±larda bulunmaya devam ediyor. Ä°ÅŸte, 14 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu...

14 ÅžUBAT KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU AÃ‡IKLANDIÂ 

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan korona tablosu sorgulanÄ±yor. Ã–nceki tablodaÂ 7.706 vaka sayÄ±sÄ± yer alÄ±rken 14 Åžubat tablosu merak uyandÄ±rdÄ±. 14 Åžubat koronavirÃ¼s tablosuna gÃ¶reÂ 6.287 yeni vaka tespit edildi ve 94 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Son dakika: 14 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nda son durum nedir

KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU 13 ÅžUBAT

PaylaÅŸÄ±lan 13 Åžubat tablosunda son 24 saatte;Â 123.305 test yapÄ±ldÄ±, 7.706 yeni vaka tespit edildi,Â 671 hasta sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±,Â 7.215 hasta iyileÅŸti ve 93 kiÅŸi de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Â

Son dakika: 14 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nda son durum nedir

Åžehit Astsubay BaÅŸçavuÅŸ Semih Özbey, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafÄ±ndan alÄ±konularak ÅŸehit edilen 13 Türk vatandaÅŸÄ±ndan Jandarma Personel Astsubay BaÅŸçavuÅŸ Semih Özbey, memleketi Malatya'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika! Türkiye'nin koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±

Son dakika! TÃ¼rkiye'nin koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ±

Elektrik faturalarÄ±nÄ± devlet ödüyor! AylÄ±k 118 lira

Elektrik faturalarÄ±nÄ± devlet Ã¶dÃ¼yor! AylÄ±k 118 lira

SalgÄ±nda vaka sayÄ±larÄ± giderek artÄ±yor!

SalgÄ±nda vaka sayÄ±larÄ± giderek artÄ±yor!

Son dakika: 14 Åžubat koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±! SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± vaka ve ölü sayÄ±sÄ±nda son durum nedir?

Son dakika: 14 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ±! SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nda son durum nedir?

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet