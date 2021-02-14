Son dakika: 14 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ±! SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nda son durum nedir?

14 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± covid-19 sayfasÄ±ndan eriÅŸime sunulan kovid-19 tablosu gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha Ã¶nemli hale geldi. Korona aÅŸÄ±lama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla da salgÄ±nÄ±n seyri hakkÄ±nda fikir edinilen koronavirÃ¼s tablosu ardÄ±ndan Bakan Fahrettin Koca da uyarÄ±larda bulunmaya devam ediyor. Ä°ÅŸte, 14 Åžubat koronavirÃ¼s tablosu...

14 ÅžUBAT KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU AÃ‡IKLANDIÂ

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan korona tablosu sorgulanÄ±yor. Ã–nceki tablodaÂ 7.706 vaka sayÄ±sÄ± yer alÄ±rken 14 Åžubat tablosu merak uyandÄ±rdÄ±. 14 Åžubat koronavirÃ¼s tablosuna gÃ¶reÂ 6.287 yeni vaka tespit edildi ve 94 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU 13 ÅžUBAT

PaylaÅŸÄ±lan 13 Åžubat tablosunda son 24 saatte;Â 123.305 test yapÄ±ldÄ±, 7.706 yeni vaka tespit edildi,Â 671 hasta sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±,Â 7.215 hasta iyileÅŸti ve 93 kiÅŸi de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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