14 Şubat'ta yasak var mı, ne zaman 2021? Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi güne denk geliyor?

Sevgililer Günü her sene 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. Bu sene dünyanın gündeminde yer alan koronavirüs salgını nedeniyle 14 Şubat'ta yasak olup olmayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle 14 Şubat tarihinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki 14 Şubat ne zaman, yasak var mı? İşte ayrıntılar...

14 ŞUBAT HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?

Bu sene 14 Şubat tarihi pazar gününe denk geliyor.

14 ŞUBAT'TA YASAK VAR MI?

Hafta sonu gün boyu sokağa çıkma yasağı uygulandığı için 14 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE!

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere ek genelge gönderildi. 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamaları kapsıyor.Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis,13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.