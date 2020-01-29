MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
ABONE OL
29.01.2020 - 17:28 | | İHA

14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Manisa’da, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

14 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Muradiye Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.C.Ö. (23) yönetimindeki 35 AP 8041 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.’ye (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine gelen M.S.’nin yakınları sinir krizi geçirdi.

M.S.’nin cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber