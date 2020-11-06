14 yaşındaki Semir koronavirüse yenik düştü

Sakarya Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki Semir Şair, bir süredir Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 aydır korona virüs tedavisi görüyordu.

14 yaşındaki Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.

Semir Şair’in cenazesi Değirmendere Mahallesinde kılınan namaz sonrasında gözyaşlarıyla arasında defnedildi.

SAKARYA'DA BİR SOKAK KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi'ndeki Yukarı Sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.



Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine, Hendek ilçemiz Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak, bugünden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Salgınla mücadelede tedbirlerimiz artarak devam edecektir. Başarı, tedbirlere uymakla sağlanır."

KARANTİNAYA ALINANLAR BİLGİLENDİRİLDİ



Hendek ilçesinde karantinaya alınan sokağın bulunduğu Kazımiye Mahallesi’nin Muhtarı Yaşar Devrin, “Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak’ta valimizin attığı tweet ile şu anda sokağımız karantinaya alınmış bulunuyor. Komşularımıza da gerekli uyarıları yaptık. Sokağımızda 80 ila 100 hane var. Bunların 30 tanesi pozitif vaka o yüzden şu anda bekliyoruz. Sokakta gerekli bilgilendirmeleri sağlık görevlilerimiz yaptı, vakaları karantinaya aldı. Bizim arkadaşlarımız da şu anda karantinaya uyuyor” dedi.