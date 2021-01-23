149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre, 734 kişiye hastalık tanısı konuldu, 6 bin 18 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50’ye yükseldi. Test sayısı 28 milyon 195 bin 901’e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472, vefat sayısı 24 bin 789, ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu.