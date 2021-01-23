23.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
149 can kaybı, 5 bin 967 vaka
Türkiye’de dün 163 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre, 734 kişiye hastalık tanısı konuldu, 6 bin 18 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50’ye yükseldi. Test sayısı 28 milyon 195 bin 901’e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472, vefat sayısı 24 bin 789, ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.