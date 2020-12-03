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03.12.2020 - 17:43 | | AA

15 boa ve piton yılanı ile 1 adet sakallı ejdere el kondu!

İstanbul Ümraniye'de, ülkeye yasa dışı yollardan sokulan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 15 boa ve piton yılanı ile 1 adet sakallı ejdere el kondu.

15 boa ve piton yılanı ile 1 adet sakallı ejdere el kondu!

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 1.  Bölge Müdürlüğü'nün yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesi kapsamındaki çalışmaları kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı istihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle ortak denetim yapıldığını belirtti.

Ümraniye'deki iki adreste ülkeye yasa dışı yollardan giren ve nesli  tükenme tehlikesinde olan piton ve boa yılanlarının üretimi ile ticaretinin  yapıldığının tespit edildiğini ifade eden Ulu, denetimde damızlık olarak üretimde  kullanılan 9 adet yetişkin ve 6 adet yavru olmak üzere 15 adet boa ve piton  yılanı ile 1 adet sakallı ejdere el konduğunu kaydetti.

Uygunsuz şartlar nedeniyle öldüğü düşünülen 2 adet boa yılanının da  bulunduğunu aktaran Ulu, ilgili şahsa Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve  Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CİTES) olarak kısaca  bilinen ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Koruma Altına Alınan Av ve  Yaban Hayvanlarını Bulundurma kapsamında el konulan canlılar için 18/1 maddesine  istinaden canlı bulundurmadan 8 bin TL ve 19/1 maddesine istinaden 8 bin TL olmak  üzere toplamda 16 bin TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce de 5607  Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten ilgili şahıs hakkında işlem yapıldığını aktaran  Ulu, el konulan hayvanların kurumca protokolü bulunan hayvanat bahçesinde  yaşamını sürdüreceğini ifade etti.

Fahrettin Ulu, Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,  İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde gerek Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaban  hayvanı bulundurma, gerekse CİTES kapsamında yasa dışı üretim, bulundurma ve  ticareti yapılan bu hayvanların korunması ve yaşaması için çalışmalarının devam  ettiğini kaydetti.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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