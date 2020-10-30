15 dakika arayla iki ceza

İstanbul’da hızla artan korona virüs vaka sayıları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına rağmen Esenyurt minibüslerinde yine aynı görüntüler oluştu. Sabah durdurulan bir minibüste 35 yolcu çıkarken, akşam iş çıkışı saatinde yapılan uygulamada 34 yolcu dolu minibüs durdurularak işlem yapıldı.

15 DAKİKADA İKİNCİ CEZADA DURDURAMADI

Uygulamada, 35 yolcu çıkan minibüsün şoförünün 15 dakika önce durdurulup Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği ceza kesilip, yolcularının başka araca bindirildiği öğrenildi. Ancak uslanmayan şoför 15 dakika içinde minibüsü tıklım tıklım doldurarak polis ekiplerine yine yakalandı. Pişkin şoför ise ”Amirim 15 dakika önce ceza yedim. Bu seferlik beni affet” demesine rağmen cezadan kurtulamadı. Minibüsten indirilen yolcuların ise polis ekiplerine tepki göstermesi pes dedirtti.

FATİH'DE DENETİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, toplu taşıma araçlarına yönelik Kovid-19 denetimi yapıldı. Trafik polislerinin, kentin birçok bölgesinde otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Fatih’te uygulama yapan ekipler, toplu taşıtları durdurarak, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ekipler, ayrıca sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği yönde sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.