05.03.2020 - 16:14 | | DHA
15 dakika yemeğe çıktılar! Döndüklerinde büyük şok yaşadılar
İstanbul Sultangazi'de bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi 2460 Sokak'taki bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde, çalışanların öğlen yemeğinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerine gelen bir çalışan yoğun dumanları görerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle atölye içinde bulanan kumaş parçalarının büyük bölümü yandı.
Atölye çalışanı Ömer Durnaz, “Yemeğe çıktık. 15 dakika sonra geldiğimizde dükkan yanıyordu. İtfaiyeye gelip söndürdü. Biraz hasar var. Mal kaybı var" dedi.
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklaması yaptı.. Bakan Koca, "Çin'den Wuhan kentinden kaynağını alan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü sınav verdik, başarıyla götürdük. Bu virüsün dış kaynaklı olduğu... Her türlü tedbiri erken dönemde almanız gerekiyor" dedi. Öte yandan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.