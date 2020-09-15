15 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül Salı günü ile ilgili koronavirüs tablosunu bu akşam erişime açacak. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 8,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 292.878'e ulaştığı belirtildi. 63 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 260.058 olarak duyuruldu...
Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(14 EYLÜL PAZARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.563
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.716
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 63
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.225
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 8.632.123
TOPLAM VAKA SAYISI: 292.878
TOPLAM CAN KAYBI: 7.119
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 260.058
ALMANYA'DA ÇARPICI AŞI AÇIKLAMASI
Son dakika haberine göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısı konusundaki gelişmeleri aktardı.
Almanya Sağlık Bakanı, onaylandıktan sonra koronavirüs aşısının günler veya haftalar içinde uygulanabileceğini umduklarını söyledi. Reuters'ın aktardığına göre bakan, aşı yükümlülüğü konusunda AB tarafından kararlaştırılan kuralları kabul ettiklerini ifade etti. Güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek istediklerini ancak özellikle ilk aşıyı yapmak gibi bir arzularının olmadığını dile getirdi. Bakan ayrıca antijen testlerinin koronavirüs test stratejilerinin bir parçası olduğunu belirtti.