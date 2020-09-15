15 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(14 EYLÜL PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.563

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.716

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 63

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.225

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 8.632.123

TOPLAM VAKA SAYISI: 292.878

TOPLAM CAN KAYBI: 7.119

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 260.058









ALMANYA'DA ÇARPICI AŞI AÇIKLAMASI



Son dakika haberine göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısı konusundaki gelişmeleri aktardı.

Almanya Sağlık Bakanı, onaylandıktan sonra koronavirüs aşısının günler veya haftalar içinde uygulanabileceğini umduklarını söyledi. Reuters'ın aktardığına göre bakan, aşı yükümlülüğü konusunda AB tarafından kararlaştırılan kuralları kabul ettiklerini ifade etti. Güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek istediklerini ancak özellikle ilk aşıyı yapmak gibi bir arzularının olmadığını dile getirdi. Bakan ayrıca antijen testlerinin koronavirüs test stratejilerinin bir parçası olduğunu belirtti.