23.08.2020 - 12:13 | | DHA
15 gündür kayıptı, cesedi çoban tarafından bulundu!
Mersin’de, 15 kayıp olan Ümit Demir'in cesedi bölgede hayvanları otlatan çoban tarafından bulundu.
Olay, merkez Yenişehir ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Çukurkeşlik Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle çevresinde hayvanlarını otlatan çoban çevreden gelen kokular nedeni ile etrafı kontrol edince bir cesetle karşılaştı. Durumun jandarmaya haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yapılan araştırmada cesedin 15 gün önce ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilen Ümit Demir’e ait olduğu ortaya çıktı. Demir'in cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için morga kaldırıldı.
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