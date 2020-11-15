15 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durumu merak konusu. Dünyanın gündeminde olan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri paylaşılıyor. Koronavirüs tablosunda test, iyileşen hasta ve vaka sayısı gibi detaylar yer alıyor. Peki 15 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin. http://covid19.saglik.gov.tr"

15 KASIM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.