15 Mayıs bugün Sahur saati (vakti) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İl il İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (Sahur) saatleri
Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 20. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur saatleri 15 Mayıs 2020 imsakiye...
15 MAYIS BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da Sahur vakti 03:53
ANKARA'DA BUGÜNSAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da Sahur vakti 03:43
İZMİR'DE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de Sahur vakti 04:14
BURSA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Bursa'da Sahur vakti 03:57
ANTALYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Antalya'da bugün iftar: 20:04, Sahur 04:07
ADANA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Adana'da Sahur vakti 03:48
KONYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Konya'da Sahur vakti 03:55
GAZİANTEP'DE SAHUR SAAT KAÇTA?
Gaziantep'te Sahur vakti 03:39
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