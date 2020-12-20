MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 15 milyon liralık malzeme alev alev yandı!
ABONE OL
20.12.2020 - 14:47 | | İHA

15 milyon liralık malzeme alev alev yandı!

Ankara'da bir marketler zincirinin ana tedarik deposunda yangın çıktı. Deponun büyük bir bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, depoda yaklaşık 15 milyon liralık malzeme olduğu öğrenildi.

15 milyon liralık malzeme alev alev yandı!

Ankara'da bir marketler zincirinin Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yer alan ana tedarik deposunda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Depo konum itibariyle rampada bulunduğu için itfaiye ekipleri köpük havuzları oluşturarak, köpüklerin otoyola akmasının önüne geçti. Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybı olmaması sevindirirken, içinde yaklaşık 15 milyon liralık malzeme bulunan deponun büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

 

Avlanmak isterken kendini vurduKocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Muğla! 'Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz'

Yer: Muğla! 'Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz'

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Avlanmak isterken kendini vurdu

Avlanmak isterken kendini vurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet