15.02.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul, ANKARA Milliyet
15 Şubat operasyonu
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümünde yapılacak olan eylemleri önlemek amacıyla terörle mücadele ekipleri, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Diyarbakır’da 20, Mardin’de 10, Tunceli’de 8, Şırnak’ta 9 olmak üzere 47 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri, Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümünde İstanbul genelinde silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yapan örgütün sözde gençlik kolu DGH’ye operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Van’da ise PKK/KCK içerisinde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) alanında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 47 kişi yakalandı.