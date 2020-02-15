15 şubat Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Sayısal Loto çekilişi hafdada iki kere yapılıyor. Her hafta milyonlar kazandıran Sayısal Loto'da bu akşam hangi numaraların düşeceği büyük merak konusu olurken Sayısal Loto oynayanlar çekiliş saatini araştırıyor. İşte konuya dair bilgiler...

SAYISAL LOTO KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto çekilişi her hafta cumartesi olduğu gibi saat 21.15'te canlı yayında gerçekleşecek. Saat 21.30 gibi ise tüm sonuçlar belli olacak.

BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE NELER OLDU?

Sayısal Loto'nun 1296. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346'şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74'er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi 13,5'er lira ikramiye kazandı.