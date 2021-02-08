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08.02.2021 - 10:16 |

15 tatil ne zaman sona erecek? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan binlerce öğrenci 25 Ocak'ta başlayan 15 tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinin ardından yeniden okullarda yüz yüze eğitime başlanacağı tarih olarak köy okullarında 15 Şubat şehir merkezleri için ise 1 Mart işaret edilmişti. Yarıyıl tatilinde olan binlerce öğrenci 15 tatil ne zaman sona erecek sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

15 tatil ne zaman sona erecek? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

15 tatil ne zaman sona erecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim öğretim uzaktan eğitim ile devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk dönemin 22 Ocak'ta sona ermesinin ardından binlerce öğrenci 25 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlamıştı. Pandemi nedeniyle Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan bir haftalık ara tatil 15 tatile eklenmişti. Peki Yarıyıl tatili ne zaman sona erecek?

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN SONA ERECEK?

25 Ocak'ta başlayan 15 tatil 15 Şubat tarihinde sona erecek. 15 Şubat'ta köy okullarında yüz yüze eğitim başlayacak. 8. ve 12. sınıflar ise şehir merkezlerinde 1 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de yüz yüze ve uzaktan eğitime hazırlıklarının değerlendirildiği programda önemli açıklamalarda bulundu. 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime de değinen Bakan Selçuk, kısa vadede tamamen yüz yüze eğitimin mümkün olmadığının altını çizdi.
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