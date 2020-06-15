MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarını yine su bastı
ABONE OL
15.06.2020 - 17:25 | | DHA

15 Temmuz Demokrasi Otogarını yine su bastı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını yine su bastı. Esnaf, su baskınını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmasına bağladı

15 Temmuz Demokrasi Otogarını yine su bastı

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarında bulunan çarşıyı  su bastı.

Çok sayıda iş yerinin bulunduğu çarşıdaki esnaf, kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

İBB'nin asfaltlama çalışmasının ardından her yağışta su bastığını söyleyen esnaf duruma tepki gösterdi.

Esnaf, tavandan akan suyun altına kovalar koyarak önlem aldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarını yine su bastı

Nesli tükenmekte olan geyik böceği buluduAntalya'da sebze ve meyve komisyoncusunda çalışan Ramazan Keskin, Kumluca Toptancı halinde nesli tükenmekte olan geyik böceği buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Temmuz Demokrasi Otogarını yine su bastı

15 Temmuz Demokrasi Otogarını yine su bastı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Milyonluk iş makinesi küle döndü

Milyonluk iş makinesi küle döndü

Sıradaki Haber