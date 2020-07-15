15 Temmuz Korona tablosu erişime açıldı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı günlük koronavirüs tablosunu bu akşam açıkladı. Peki son tabloda durum nasıl? İşte merak edilen soruların yanıtları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(15 TEMMUZ ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 42.320

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 947

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.013

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.107.498

TOPLAM VAKA SAYISI: 215.940

TOPLAM CAN KAYBI: 5.419

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 197.733











ABD EKONOMİSİNE COVID-19 ŞOKU

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 4,7 milyar dolara geriledi. Banka, 2019'nin ikinci çeyreğinde 9,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,38 dolara düştü. Bankanın hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 2,82 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2020'nin ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 33,8 milyar dolar oldu. Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki geliri 29,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

ASANSÖRDE 71 KİŞİYE BULAŞTIRDI!

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de, 19 Mart’ta Heilongjiang ilindeki son vaka kayda geçti.

Ancak sekiz gün sonra, ABD’den Çin’in Heilongjiang ilindeki evine dönen bir koronavirüs taşıyıcısı semptom göstermedi ve testi de negatif çıktı.

Test negatif çıkmasına rağmen, söz konusu Çinli kadın kendini evinde karantinaya alarak virüsün daha fazla kişiye bulaşmasını engelledi.

Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Yeni Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar adlı bilimsel dergisinde yer alan makaleye göre virüsü taşıyan kadın, evine giderken kullandığı asansöre tek başına bindi.

Ondan bir süre sonra da alt komşusu aynı asansör kullandı. Alt komşuyu evinde ziyaret eden annesi ve erkek arkadaşı 29 Mart’ta bir partiye katıldı.

2 Nisan’da, o partiye katılmış biri felç geçirerek hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılmamış bu kişiye 6 Nisan’a kadar iki oğlu baktı.

O tarihte başka bir hastaneye gönderildiler.

Sonradan koronavirüs testi yapılması ve sonucun pozitif çıkmasının ardından yapılan geriye dönük incelemede baba ve iki çocuğunun ilk hastanede 28, ikinci hastanede de 20 kişiye virüs bulaştırdığı anlaşıldı.

Independent’ın aktardığına göre makaleyi yazan araştırmacılar, “Bulgularımız, asemptomatik bir SARS-Cov-2 vakasının bir toplulukta ne kadar çok kişiye hastalık bulaştırabileceğini gösteriyor” dedi.