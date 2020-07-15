15 Temmuz mesajları ve sözleri 2020! En anlamlı,resimli, yeni, uzun-kısa 15 Temmuz mesajı...

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü geldi. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Drbe girişimin karşısında durarak Türk halı gücünü gösterdi. 15 Temmuz'da şehit olanları anmak için mesajlar ve sözler araştırılıyor. İşte 15 Temmuz mesajları...

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

Hain 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.