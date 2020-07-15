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15.07.2020 - 18:16 |

15 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu - 996. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

15 Temmuz Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Haftada bir gün Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 996. hafta Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Peki Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları hangileri oldu? İşte bilet ikramiye çekiliş sonuç ekranı...

15 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu - 996. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişinde haftanın sonuçları belli oldu. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları 2, 5, 8, 15, 16 + 10 oldu...

15 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2, 5, 8, 15, 16 + 10

15 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu - 996. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı



ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ


Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır.

(5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir.

Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

 

 

 

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