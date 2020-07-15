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15.07.2020 - 20:39 |

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMM'de! Duygu dolu anlar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un davetlisi olarak TBMM'deki 15 Temmuz törenine gelen şehit, gazi ve yakınları Şentop'la görüştü. Gazi ve şehit yakınları TBMM'deki şehitler anıtını ziyaret ederek anıta karanfil bıraktı.

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMM'de! Duygu dolu anlar...

 

Gazi Meclis'te olmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit ve gazi yakınları yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada hem sevinç hem de hüznü beraber yaşıyoruz. Allah bir daha bu millete böyle bir ihanet yaşatmasın. Sayın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da davetleri için teşekkür ediyoruz."

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMMde Duygu dolu anlar...

TBMM'deki 15 Temmuz anma törenine AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti'den isimler katıldı.

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları TBMMde Duygu dolu anlar...

CHP, Meclis'teki 15 Temmuz anma törenine katılmıyor. Partinin grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan açıklamada, törene katılmama gerekçesi olarak, 15 Temmuz gazilerinin Meclis'e davet edilmediği iddiası gösterilmişti.

15 Temmuz anısına İstanbul Boğazı'nda anma dalışı düzenlendiTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında İstanbul Boğazı'nda anma dalışı gerçekleştirdi.
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