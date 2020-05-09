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09.05.2020 - 04:36 | | DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde TAK'lar kuruluyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı TAK'ların kurulması için çalışmalara başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde TAK'lar kuruluyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformda araç sayım sistemleri ve TAK'ın kurulması için iş makineleriyle çalışmalara başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde TAKlar kuruluyor

Çalışmalar sırasında ulaşım 3 şeride düşürülerek kontrolü geçiş sağlanacak. Köprüdeki çalışmaların 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor.

 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde TAKlar kuruluyor

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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