11.11.2020 - 14:06 | | DHA
15 Temmuz Şehitler köprüsü trafiğe kapatıldı
İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Alternatif yollar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Nuhkuyusu Caddesi olarak belirlendi .Trafik ekipleri Anadolu yakası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarını trafiğe kapadı. Köprü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Metrobüs de Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nü kullanıyor. Köprünün saat 16.00'a kadar kapalı olacağı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.