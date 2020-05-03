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03.05.2020 - 10:20 | | DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim!

Corona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim!

Corona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

Sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü giriş ve çıkışında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek isteyen araçlar ekipler tarafından tek tek kontrol ediliyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin geçişine izin veriliyor.

 

 

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