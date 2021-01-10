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10.01.2021 - 10:41 | | DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da denetimler aralıksız devam ediyor. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri araçları tek tek durduruyor. Araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor. İzin belgesi olan araçların geçişine izin veriliyor.

Sürücülerin sokak köpekleriyle imtihanıManisa’da sürü halinde gezen sokak köpekleri hem sürücülere zor anlar yaşatıyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor.
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