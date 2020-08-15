15.08.2020 - 16:41 | | DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ailevi problemleri olduğu öğrenilen alkollü erkek bir şahıs, intihar girişiminde bulundu. Köprü korkuluklarının arkasına geçen şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay nedeniyle kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde saat 13.30 sıralarında ailevi problemleri olduğu öğrenilen alkollü bir şahıs köprü korkuluklarının arkasına geçti.
Şahsın intihar girişiminde bulunduğu fark eden çevredeki sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmaları başladı.
Çalışmalar sürdüğü esnada sağlık ekipleri de tedbiren olay yerinde beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonra şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın ifadesinin alınarak adli işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan olay nedeniyle E-5 karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.
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