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09.05.2020 - 09:30 | | DHA

Son dakika haberler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi

Son dakika haberlere göre, corona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim ve çalışma havadan görüntülendi.

Son dakika haberler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi

Corona virüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sabah saatlerinde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı.

Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi.

Son dakika haberler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki denetimler havadan görüntülendi

Yasağın başlamasıyla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformda araç sayım sistemleri ve TAK'ın kurulması için iş makineleriyle çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında ulaşım 3 şeride düşürülerek kontrolü geçiş sağlanacak. Köprüdeki çalışmaların 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor. Gece başlayan çalışmalar devam ediyor. Köprüdeki denetim ve çalışma havadan da görüntülendi.

Son dakika haberler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki denetimler havadan görüntülendi

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