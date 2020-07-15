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15.07.2020 - 16:00 | | İHA

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akınına uğradı: Gözyaşları sel oldu aktı

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı. Makamı ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde çok sayıda kişi, Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar burada şehitler için dua etti. Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek vatanın birlik ve beraberliğinin bölünmeyeceğini belirtti.

15 Temmuz Şehitler Makamına ziyaretçi akınına uğradı: Gözyaşları sel oldu aktı

15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret eden Muzaffer Özer, “ Ben buraya o karanlık gecede şehit olan en yakın arkadaşım Onur Ensar Ayanoğlu için geldim. Vatanım milletim için geldim. O gece ev terlikleriyle geldim. Herkes aklını başına alsın, bu ülke bölünmez. Bu ülkeyi hainlere yedirmeyiz. Bizim kimsenin malında gözümüz yok, kimseninde bizim malımızda gözü olmasın. Bu ülke bölünmez, kimseye yedirmeyiz” diye konuştu.

Sultanahmet'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit!Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü Mevlit programı Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirildi.
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