MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 15 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşini öldürdü
ABONE OL
07.01.2021 - 06:33 | | DHA

15 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşini öldürdü

Sultanbeyli'de karısını bıçaklayarak öldüren koca ardından intihara kalkıştı.

15 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşini öldürdü

Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta 3 katlı bir evin en üst katında saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; soyadı henüz öğrenilemeyen Adnan adlı koca, Hatice adlı karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Babasının annesini bıçakladığını gören çiftin 15 yaşlarındaki çocukları ise kaçarak canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

15 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşini öldürdü



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hatice adlı kadın hayatını kaybettiği belirlenirken koca ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor. 

15 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşini öldürdü


Trump'tan flaş açıklama: Eve gitmelisinizABD'de çıkan olayların ardından Trump destekçilerine evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.Trump'ın açıklamaları şöyle:Lütfen eve gidin, sizi seviyoruz çok özelsiniz. Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet