17.10.2020 - 12:33 | | DHA
15 yaşındaki genç kız her yerde aranıyor!
Giresun’un Görele ilçesinde 15 yaşındaki genç bir kız köylerine ekmek dağıtımına gelen şahıs tarafından kaçırıldığı iddiasıyla her yerde aranıyor.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşirli Köyü’nde Gülseren A., İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak köye ekmek dağıtımı yapan 27 yaşındaki Ahmet D. isimli şahsın aracı ile kızı Tuğba A.’yı kaçırdığı ihbarında bulundu.
Yapılan ihbarın ardından kaçırılan kız ve kaçırdığı iddia edilen Ahmet D. her yerde aranırken, kız kaçırma olayı ile ilgili çevre illerin güvenlik güçlerine de bilgi verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yangın çıkan evinin bir odasını dava süreci nedeniyle 8 yıldır muhafaza ediyorBurdur'da evlerinde çıkan yangında ellerinde ve kulaklarında oluşan ağır yanıklardan dolayı oğlu yüzde 61 engelli hale gelen İsa Gürdal, açtığı dava süreci devam ettiği için 8 yıldır yanan odayı muhafaza ediyor. Odanın sürekli kilitli olduğunu söyleyen Gördül, "Burası bütün tozlarıyla, yangın izleriyle korunuyor. Sadece bilirkişi, keşif ve hakim eve gittiğinde kapısı açılıyor. Bu zamana kadar odada 3 kez bilirkişi incelemesi yapıldı' dedi.