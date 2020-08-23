MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 15 yaşındaki genç nehirde boğuldu!
ABONE OL
23.08.2020 - 12:42 | | İHA

15 yaşındaki genç nehirde boğuldu!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

15 yaşındaki genç nehirde boğuldu!

Olay, bugün öğlen saatlerinde Çınar'a bağlı Yuvacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki Poyraz Çitil, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni, bir süre sonra su yüzeyinde bulundu. Çitil'in cansız bedeni, köylüler tarafından sudan çıkarıldı.

Poyraz Çitil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

 

Türkiye’nin en yaşlı piranası görenleri şaşırtıyorErzurum’da bir vatandaş dükkanında beslediği 33 yaşındaki Türkiye’nin en yaşlı piranasına gözü gibi bakıyor. Piranayı görenler ise şaşkınlık içerisinde kalıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 yaşındaki genç nehirde boğuldu!

15 yaşındaki genç nehirde boğuldu!

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Son dakika... Şişli'de yangın! Kısa sürede kontrol altına aldı

Son dakika... Şişli'de yangın! Kısa sürede kontrol altına aldı

Sıradaki Haber