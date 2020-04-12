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12.04.2020 - 15:16 | | DHA

15 yaşındaki Hilal, 3 gündür her yerde aranıyor!

Afyonkarahisar’da ailesine hava almak için evin önüne çıkacağını söyleyen Hilal Işık (15), ortadan kayboldu. Ailesi, 3 gündür izine rastlanılamayan Hilal'in bulunması için polise başvurdu.

15 yaşındaki Hilal, 3 gündür her yerde aranıyor!

Afyonkarahisar kent merkezi Çavuşbaş Mahallesi'nde oturan Işık ailesinin kızı Hilal, dışarı çıkması yasak olmasına rağmen 10 Nisan günü akşam evden ayrıldı. Ailesinin biraz hava almak için kapının önüne çıktığını düşündüğü genç kız, ortadan kayboldu. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Hilal için ailesi polisten yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hilal Işık'ı arama çalışması başlattı.

Özel bir firmaya ait dinlenme tesisinde döner ustası olarak çalışan ancak corona virüs tedbirleri kapsamında çalıştığı işletmede hizmetlerin geçici olarak durdurulması nedeniyle zorunlu olarak izin kullanan baba Fatih Işık, kızının hava almak için evin önüne çıkmak istediğini söylediğini ancak sonrasında dönmediğini aktardı. Çevrede arama yaptıklarını ancak kızına ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten Fatih Işık, Hilal'i görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

 

 

 

 

Bakan Albayrak duyurdu! Ücretsiz izne çıkarılanlara flaş destekBakan Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak. Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum." dedi.
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