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13.07.2020 - 10:49 | | DHA

15 yaşındaki Mustafa, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyündeki gölete serinlemek için giren Mustafa Dinler (15), boğuldu.

15 yaşındaki Mustafa, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Kocaaliler beldesinde ailesiyle oturan Mustafa Dinler, serinlemek için dün babası Oğuz Dinler ile birlikte Kızılseki köyüne bağlı Sarıotlu Mahallesi'ndeki gölet kenarına gitti. Serinlemek için gölete girip, yüzen Dinler, bir süre sonra babasının gözü önünde suda kayboldu.

Oğuz Dinler, kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz yatar halde bulduğu oğlunu kıyıya çıkarıp, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Dinler'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

 

 

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