MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 15 yaşındaki Öznur, 14’üncü kattan düşerek öldü
ABONE OL
07.11.2020 - 15:58 | | DHA

15 yaşındaki Öznur, 14’üncü kattan düşerek öldü

Adana'da lise öğrencisi Öznur B. 14’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti. Annesinin ellerinden tuttuğu kızının düşmesini engelleyemediği öğrenildi.

15 yaşındaki Öznur, 14’üncü kattan düşerek öldü

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Öznur B. (15),  iddiaya göre 16 katlı apartmanın 14’üncü katındaki dairelerinin balkonuna çıktı. Henüz öğrenilemeyen nedenle balkondan düştü. Son bir hamleyle Öznur B.’nin annesi, kızını ellerinden tuttu. Ancak düşmesine engel olamadı.

Öznur B., beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öznur B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, balkonda incelemelerde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

15 yaşındaki Öznur, 14’üncü kattan düşerek öldü

15 yaşındaki Öznur, 14’üncü kattan düşerek öldü

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

Son dakika: Bakan Koca 7 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 7 Kasım Günlük koronavirüs tablosu...

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

İşgalden kurtarılan kentte son durum

İşgalden kurtarılan kentte son durum

Son dakika | Vali Yerlikaya paylaştı: İşte koronavirüs denetimlerde son durum

Son dakika | Vali Yerlikaya paylaştı: İşte koronavirüs denetimlerde son durum

Sıradaki Haber