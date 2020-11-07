15 yaşındaki Öznur, 14’üncü kattan düşerek öldü

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Öznur B. (15), iddiaya göre 16 katlı apartmanın 14’üncü katındaki dairelerinin balkonuna çıktı. Henüz öğrenilemeyen nedenle balkondan düştü. Son bir hamleyle Öznur B.’nin annesi, kızını ellerinden tuttu. Ancak düşmesine engel olamadı.



Öznur B., beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öznur B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Polis, balkonda incelemelerde bulundu. Soruşturma başlatıldı.