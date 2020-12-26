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26.12.2020 - 16:51 | | İHA

15 yıl gizledi! Gerçek kimliğini, DNA belirleyecek

Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden şahsın 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan Ahmet Ç. olduğu belirtildi. Şahsın kimliğinin yapılacak DNA tespiti ile belirleneceği öğrenildi.

15 yıl gizledi! Gerçek kimliğini, DNA belirleyecek

İddiaya göre 15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firari Ahmet Ç., geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. 15 yıldır Haşim Ç.'nin sahte kimliği ile yaşamını sürdüren Ahmet Ç., Hastanede tedavisi sürerken durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ahmet Ç., dün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahte kimlik iddiasıyla ilgili kasten adam öldürme suçundan aranan Ahmet Ç. olduğu ve sahte kimlikle işlemlerini yaptırdığı iddiası üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekipleri tarafından kimlik tespiti amacıyla DNA testi yapılabilmesi için zanlıdan kan örneği ve parmak izi alınarak fotoğraflama çalışması yapıldı.

Haşim Ç. adına taşıdığı sahte kimliğin Ahmet Ç. kimlik fotokopisi ile hastaneye giriş yaptığını öğrendiğini söyleyen sahte kimlik sahibi polise verdiği ifadede, konudan haberi olmadığı ve 2014'te kimliğini kaybettiğini aktararak aynı yıl içerisinde yeni kimlik çıkardığını ve kimliğinin hastanede kullanılmasıyla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: Yerli otomobil müjdesi!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı. ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz." dedi.
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