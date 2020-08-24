24.08.2020 - 07:00 |
159 gün sonra hasret bitti
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart’ta durdurulan sıcak hava balon turları, dün sabah saatlerinde yeniden başladı.
159 gün sonra sıcak hava balonuna binmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Göreme beldesindeki balon kalkış alanına getirildi.
Maskelerini taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlenen turistler, Kapadokya semalarında yaklaşık 1.5 saat süren seyahatte peribacaları ve ören yerlerini görme imkânı buldu.