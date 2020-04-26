159 kişi daha Türkiye'ye getirildi!

Moritanya ve Senegal'de iş için bulunan 151 Türk vatandaşı ve 8 Senegal uyruklu, uçakla İstanbul Havalimanı'na indikten sonra sağlık kontrolünden geçirilip, otobüslerle Düzce'ye getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Konuralp Mahallesi’ndeki Necla Pekolcay KYK Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 159 kişi, 14 gün karantinada kalacak.