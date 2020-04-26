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26.04.2020 - 11:09 | | DHA

159 kişi daha Türkiye'ye getirildi!

Moritanya ve Senegal’den Türkiye'ye getirilen, 8'i Senegalli 159 kişi, corona virüs tedbirleri kapsamında, Düzce'deki KYK yurdunda karantinaya alındı.

159 kişi daha Türkiye'ye getirildi!

Moritanya ve Senegal'de iş için bulunan 151 Türk vatandaşı ve 8 Senegal uyruklu, uçakla İstanbul Havalimanı'na indikten sonra sağlık kontrolünden geçirilip, otobüslerle Düzce'ye getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Konuralp Mahallesi’ndeki Necla Pekolcay KYK Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 159 kişi, 14 gün karantinada kalacak.

 

 

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